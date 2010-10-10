Сайту нужен информер - долгота дня

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Как погодный или,как информер курса валют,ввиде не большого окошка на главной странице,которая отображает долготу дня и обновляется раз в сутки.

13 лет назад
3dAviS
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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