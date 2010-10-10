Доработка или модуль DLE

Нужуно доделать ПЛАГИН Classified (Объявления) для Social Engine 2.83. 1. Добавить возможность добавлять не регистрируясь. 2. Все объявления должны отображаться только после модерации админа. (код для вставки на главную в админку) 3. Добавить возможность выделения обьявления админом, ...
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Нужна доработка или модуль к сайту на Datalife Engine на примере сайта videosz.com (сайт дан только для примера) . Суть модуля в добавлении в главном и подробном описании новости таких миниразделов как
Режиссер:
Год выпуска:
Студия:
Актеры:
Серия:
Описание:
Разделы Режиссер:,Год выпуска:,Студия:,Актеры:Серия:, должны быть кликабельными, тоесть чтобы по клику на элементе раздела показывались все новости с этим элементом в таком же разделе. Например при по клику одного из актеров чтобы показывались все новости с этим актером.
Должна быть возможность отключать отображение миниразделов по одному, и в отдельности в краткой и полной новости
Миниразделы не содержищие информации отображаться не должны.
С удобным импортом/экспортом этих миниразделов.
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