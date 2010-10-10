Доработка или модуль DLE

Нужна доработка или модуль к сайту на Datalife Engine на примере сайта videosz.com (сайт дан только для примера) . Суть модуля в добавлении в главном и подробном описании новости таких миниразделов как

Режиссер:

Год выпуска:

Студия:

Актеры:

Серия:

Описание:

Разделы Режиссер:,Год выпуска:,Студия:,Актеры:Серия:, должны быть кликабельными, тоесть чтобы по клику на элементе раздела показывались все новости с этим элементом в таком же разделе. Например при по клику одного из актеров чтобы показывались все новости с этим актером.

Должна быть возможность отключать отображение миниразделов по одному, и в отдельности в краткой и полной новости

Миниразделы не содержищие информации отображаться не должны.

С удобным импортом/экспортом этих миниразделов.