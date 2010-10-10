Парсер lyngsat.com

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки238 просмотров
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Требуется парсер сайта lyngsat.com.

Все данные в БД MySQL, картинки в локальный каталог.

Рассматриваю предложения по цене.

Срок 20 дней.

13 лет назад
Elaks
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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