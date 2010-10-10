Установить программу для туристического сайта

Просьба обращаться, если вы уже имели дело с турфирмой. Нам необходимо найти ( есть разные варианты, нужен ваш совет) платную или условно-платную программу обновления баз туроператоров, по поиску туров на сайте и установить ее. Сайт сделан на хтмл, точнее админка так сделана, так что думаю не проблема ее туда установить. Писать желательно с ценой и предложения по тому какую программу собираетесь использовать.

Дальнейшая будет еще работа по сайту, когда определимся до конца с доработками.