Натянуть дизайн на вордпресс

Нужна доработка или модуль к сайту на Datalife Engine на примере сайта videosz.com (сайт дан только для примера) . Суть модуля в добавлении в главном и подробном описании новости таких миниразделов как Режиссер: Год выпуска: ...
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Доброго.
Имеем дизайн .psd требуется поставить его на wordpress
Из дизайна виден функционал.
http://www.inforegion.biz/234sharu/index.htm
Цена - адекватная, заоблачные цены не интересуют
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