Натянуть дизайн на вордпресс

Веб-программированиеЗавершен9 заявок193 просмотра
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Доброго.

Имеем дизайн .psd требуется поставить его на wordpress

Из дизайна виден функционал.

http://www.inforegion.biz/234sharu/index.htm

Цена - адекватная, заоблачные цены не интересуют

13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$65
2 дня
Отличный программист, получил все согласно ТЗ, все замечания были учтены без вопросов. Рекомендую к работе!
Очень добропорядочный заказчик! Рекомендую!
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