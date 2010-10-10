Написать модуль для CMS, реализовать шлюз.

Что нужно:

Написать модуль, или настроить, дописать одну из ниже перечисленных CMS

Magento

nopCommerce

PrestaShop

Ваша CMS

Собственно модуль: продажа загружаемых товаров (текст, файл).

После покупки пользователю дается ссылка на загрузку товара или выводиться на экран текстовая информация, все это дублируется на email покупателя.

Покупка как с регистрацией так и без регистрации. Никаких лишних заполняемых полей при оформлении заказа.

Система накопительных скидок.

Реализовать взаимодействие со шлюзом поставщика товара. То есть то, что продается, загружается в магазин и отгружается покупателю по факту оплаты товара покупателем.

С меня подробное ТЗ и поэтапная оплата.

Оглашайте вашу цену.