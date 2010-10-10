Настройка скрипта Shop-Script

Что нужно: Написать модуль, или настроить, дописать одну из ниже перечисленных CMS Magento nopCommerce PrestaShop Ваша CMS Собственно модуль: продажа загружаемых товаров (текст, файл). После покупки пользователю дается ссылка на загрузку товара или выводиться на экран текстовая информация, все это дублируется на ...