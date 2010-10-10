Нужна доработка или модуль к сайту на Datalife Engine на примере сайта videosz.com (сайт дан только для примера) . Суть модуля в добавлении в главном и подробном описании новости таких миниразделов как Режиссер: Год выпуска: ...
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Настройка скрипта shop-script для его правильной работы
Плюс оптимизация самого скрипта
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