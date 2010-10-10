3 строки загрузки в Cheveretto

Здравствуйте. Работа для тех, кто сталкивался с движком фотообменника Cheveretto.

Суть в том, что за раз можно загружать только одну картинку. То есть одна полоса загрузки. Мне нужно сделать так, что бы их было 3. Пробовал скопировать код 3 раза, поставило. Выбрал я три картинки, начал загружать, а загрузило только одну (первую). Скрипт не использует мускула, тяжело нормальным программерам не должно быть.

Ссылку на сайт скину в личку.