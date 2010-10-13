Скрипт разделения цифр

Веб-программированиеЗавершен3 заявки167 просмотров
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Здравствуйте,есть интернет магазин, нужно сделать разделение цифр (сумм) по 3,вот так например 25 500 рублей.

Стоит motools фрейи ворк может подключить адаптивный jq ?!

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
SField
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
39 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
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