Скрипт разделения цифр

Добрый день! Необходимо написать настраиваемый виджет курсов финансовых инструментов в реальном времени. Для примера можно посмотреть ресурс stocknavigator.ru или finam.ru . В своем составе скрипт должен иметь гибкий настраиваемый парсер котировок из xml формата. НА выходе ...
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Здравствуйте,есть интернет магазин, нужно сделать разделение цифр (сумм) по 3,вот так например 25 500 рублей.
Стоит motools фрейи ворк может подключить адаптивный jq ?!
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.
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