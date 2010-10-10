Онлайн котировки на сайте

Добрый день!

Необходимо написать настраиваемый виджет курсов финансовых инструментов в реальном времени. Для примера можно посмотреть ресурс stocknavigator.ru или finam.ru . В своем составе скрипт должен иметь гибкий настраиваемый парсер котировок из xml формата. НА выходе должна получаться таблица установленного образца с возможностью подключения или отключения финансовых инструментов и изменения стиля и цвета с помощью css. Источником котировок может быть тот же finam.ru у них на ресурсе есть возможность получать их в разных форматах. Вставить в шаблон сможем сами через фрейм. Движок ДЛЕ.

То есть вижу себе это таким образом что задаем ХТМЛ таблицу куда вставляем переменные которым присваиваетс значение котировок.

Желательно сделать возможность включать и выключать %,отклонение в пунктах.

Более подробно обговорю с выбраным исполнителем. Возможно в ходе обсуждения появятся дополнение к заказу естественно с доплатой.

Прошу оставлять номер АСи или скайп.