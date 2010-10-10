Онлайн котировки на сайте

Есть сайт http://carzneo.ru/ при открытии главной страницы уходит очень много времени. вот что в коде выводит, нужно сделать так чтобы визуально всё так же работало, но было быстрее в 10 раз. Кто сможет разобраться и исправить, либо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать настраиваемый виджет курсов финансовых инструментов в реальном времени. Для примера можно посмотреть ресурс stocknavigator.ru или finam.ru . В своем составе скрипт должен иметь гибкий настраиваемый парсер котировок из xml формата. НА выходе должна получаться таблица установленного образца с возможностью подключения или отключения финансовых инструментов и изменения стиля и цвета с помощью css. Источником котировок может быть тот же finam.ru у них на ресурсе есть возможность получать их в разных форматах. Вставить в шаблон сможем сами через фрейм. Движок ДЛЕ.
То есть вижу себе это таким образом что задаем ХТМЛ таблицу куда вставляем переменные которым присваиваетс значение котировок.
Желательно сделать возможность включать и выключать %,отклонение в пунктах.
Более подробно обговорю с выбраным исполнителем. Возможно в ходе обсуждения появятся дополнение к заказу естественно с доплатой.
Прошу оставлять номер АСи или скайп.
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