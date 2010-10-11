Автоматический обменный пункт электронных валют

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать автоматический обменный пункт основных электронных валют для Украины.

Аналог: www.exchang.ru/

С-мы, которые нужно подключить можно найти на www.interkassa.com/

Дизайн, верстка на нас. От вас – кодинг. И подключение систем.

Логично, что ключевой критерий это безопасность. Нужны профи.

Желательны люди уже с имеющимися разработками, готовыми программными продуктами(например broadcash.ru/).

Интересует цена вопроса и сроки (они как обычно горят :)

Предпочтительно – Киев.

13 лет назад
_legendary_
Аккаунт 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Простой php+mysql скрипт

    Для спеца на 5 минут работы: 1) Выборка поля ID по маске из одной таблицы. 2) Поиск данного ID-а в другой таблице. 3) send_mail поля ID на мыло админа 4) Удаление записи для ID

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт разделения цифр

    Здравствуйте,есть интернет магазин, нужно сделать разделение цифр (сумм) по 3,вот так например 25 500 рублей. Стоит motools фрейи ворк может подключить адаптивный jq ?! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Онлайн котировки на сайте

    $40

    Добрый день! Необходимо написать настраиваемый виджет курсов финансовых инструментов в реальном времени. Для примера можно посмотреть ресурс stocknavigator.ru или finam.ru . В своем составе скрипт должен иметь гибкий настраиваемый парсер котировок из xml формата. НА выходе ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить баг в сайте на ВордПрессе

    Есть сайт http://carzneo.ru/ при открытии главной страницы уходит очень много времени. вот что в коде выводит, нужно сделать так чтобы визуально всё так же работало, но было быстрее в 10 раз. Кто сможет разобраться и исправить, либо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать небольшой ActionScript

    $10

    Здравствуйте уважаемые Фрилансеры! Работа примерно на 30-60мин Необходимо написать скрипт прямо во флеш файле. Данный скрипт будет запускаться javascript-ом и передавать некоторые данные. Сам скрипт должен пройтись по всем элементам и выполнить пару преобразований с каждым элементом. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 строки загрузки в Cheveretto

    $15

    Здравствуйте. Работа для тех, кто сталкивался с движком фотообменника Cheveretto. Суть в том, что за раз можно загружать только одну картинку. То есть одна полоса загрузки. Мне нужно сделать так, что бы их было 3. Пробовал ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Страничка на joomla

    $15

    Есть сайт http://tur-nado.ru. он сделан на joomla. нужно сделать всего одну страничку "спецпредложения" в соответствии с макетом (см. вложение). сделать нужно так, чтобы пользователю было удобно добавлять информацию о новых предложениях через cms. включать/отключать видимость ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад