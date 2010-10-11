Нужно настроить шаблон joomla в точности как на примере http://design4free.org/templates/shopper-frenzy.html. Шаблон залит сюда,stroyshop.uz но на главной ничего не выводится.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется небольшая, косметическая, правка сайта.
Сайт: http://www.makhaon.com
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