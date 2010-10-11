Работы над крупным порталом

$2500
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист для создания (апдейта) крупного портала.

Что нам нужно:

- отличное знание PHP, MySQL, JavaScript

За подробным ТЗ обращайтесь в личку.

13 лет назад
bassline2k
Россия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ролик на flash

    $100

    Здравствуйте! необходимо сделать где-то вот такой ролик http://www.youtube.com/watch?v=P7HVr1KOzH8 (длительность - 60 секунд) Просьба указать отдельно, будет ли он включать в себя озвучку(native english).

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разовые работы по интернет-магазину на Shop-Script

    $35

    Для разовых работ по интернет магазину kormovozoff.ru требуется программист с опытом shop-script. Первоначальная задача: 1. SЕО модуль для сайта 1. Добавить возможность редактировать title для всех страниц 2. Возможность редактировать url страницы 3. Добавить meta теги ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматический обменный пункт электронных валют

    Нужно разработать автоматический обменный пункт основных электронных валют для Украины. Аналог: www.exchang.ru/ С-мы, которые нужно подключить можно найти на www.interkassa.com/ Дизайн, верстка на нас. От вас – кодинг. И подключение систем. Логично, что ключевой критерий это безопасность. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой php+mysql скрипт

    Для спеца на 5 минут работы: 1) Выборка поля ID по маске из одной таблицы. 2) Поиск данного ID-а в другой таблице. 3) send_mail поля ID на мыло админа 4) Удаление записи для ID

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт разделения цифр

    Здравствуйте,есть интернет магазин, нужно сделать разделение цифр (сумм) по 3,вот так например 25 500 рублей. Стоит motools фрейи ворк может подключить адаптивный jq ?! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Онлайн котировки на сайте

    $40

    Добрый день! Необходимо написать настраиваемый виджет курсов финансовых инструментов в реальном времени. Для примера можно посмотреть ресурс stocknavigator.ru или finam.ru . В своем составе скрипт должен иметь гибкий настраиваемый парсер котировок из xml формата. НА выходе ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить баг в сайте на ВордПрессе

    Есть сайт http://carzneo.ru/ при открытии главной страницы уходит очень много времени. вот что в коде выводит, нужно сделать так чтобы визуально всё так же работало, но было быстрее в 10 раз. Кто сможет разобраться и исправить, либо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад