Работы над крупным порталом

Здравствуйте! необходимо сделать где-то вот такой ролик http://www.youtube.com/watch?v=P7HVr1KOzH8 (длительность - 60 секунд) Просьба указать отдельно, будет ли он включать в себя озвучку(native english).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для создания (апдейта) крупного портала.
Что нам нужно:
- отличное знание PHP, MySQL, JavaScript
За подробным ТЗ обращайтесь в личку.
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