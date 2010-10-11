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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки195 просмотров
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Необходимо разработать вот такие 2 меню для строительного сайта. Один для мастера, второй для клиента.

И организовать отправку на мыло.

Я сам не программист, отвечу на все вопросы.

13 лет назад
homosapens
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
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