Взял проект и пропал. Сдавать договорились на 31.03.12. Написал на почту несколько раз, в скайп. Отправил смс (в другую страну!). Мое смс: "Виталий, где сайт? Я вам ставлю отрицательный отзыв за игнорирование." Ответ Виталия: "Меня в командировку отправили по работе, а с такими предъявами можете писать что угодно, вы мне денег не платили чтобы с такими претензиями писать." Адекватность исполнителя под вопросом. Уверен, вам ничего бы не помешало "отправиться в командировку", если бы я вам заплатил (за работу, которую вы не сделали). Прощайте.