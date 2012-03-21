Sulim

Виталий Sulim

 
34 годаУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Bry Tech - создание и продвижение сайтов.

Компания Bry Tech - занимается созданием и продвижением сайтов, оптимизацией сайтов, наполнением интернет-магазинов, раскруткой сайта в соц. сетях.

Наполнение интернет магазина
Отзывы заказчиков
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Перенести сайт на CMS (DLE, Joomla и т.д.)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Доделать интеграцию в OpenCart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
0 баллов
12 лет назад
Сайт-визитка Joomla
Взял проект и пропал. Сдавать договорились на 31.03.12. Написал на почту несколько раз, в скайп. Отправил смс (в другую страну!). Мое смс: "Виталий, где сайт? Я вам ставлю отрицательный отзыв за игнорирование." Ответ Виталия: "Меня в командировку отправили по работе, а с такими предъявами можете писать что угодно, вы мне денег не платили чтобы с такими претензиями писать." Адекватность исполнителя под вопросом. Уверен, вам ничего бы не помешало "отправиться в командировку", если бы я вам заплатил (за работу, которую вы не сделали). Прощайте.
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Внести исправления на сайте
Все хорошо
Все нормально
Ответный отзыв
alex_111
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на WordPress
Достаточно быстро. Уровень доступности высокий. Качество выполнения на требуемом уровне. Всё, что требовалось, было выполнено в срок. Общение на высоте. Рекомендую.
Своевременная оплата, точно поставленные задачи, приятен в разговоре, всегда на связи для уточнения деталей. Приятно работать. Спасибо.
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