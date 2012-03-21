Bry Tech - создание и продвижение сайтов.
Компания Bry Tech - занимается созданием и продвижением сайтов, оптимизацией сайтов, наполнением интернет-магазинов, раскруткой сайта в соц. сетях.
Портфолио
- Магазин тёплых полов в Москве181 просмотр
- Магазин систем кондиционирования и вентиляции.164 просмотра
- Магазин бижутерии.152 просмотра
- Без названия153 просмотра
- Сайт таксти "Девяточка"186 просмотров
- Сайт вэб-студии "Sheer"192 просмотра
- Сайт фото центра "МИГ"176 просмотров
- Сайт такси "Легион"173 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
0 баллов
12 лет назад
Взял проект и пропал. Сдавать договорились на 31.03.12. Написал на почту несколько раз, в скайп. Отправил смс (в другую страну!). Мое смс: "Виталий, где сайт? Я вам ставлю отрицательный отзыв за игнорирование." Ответ Виталия: "Меня в командировку отправили по работе, а с такими предъявами можете писать что угодно, вы мне денег не платили чтобы с такими претензиями писать." Адекватность исполнителя под вопросом. Уверен, вам ничего бы не помешало "отправиться в командировку", если бы я вам заплатил (за работу, которую вы не сделали). Прощайте.
$30
10 баллов
12 лет назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Все нормально
$25
10 баллов
12 лет назад
Достаточно быстро. Уровень доступности высокий. Качество выполнения на требуемом уровне. Всё, что требовалось, было выполнено в срок. Общение на высоте. Рекомендую.
Ответный отзыв
Своевременная оплата, точно поставленные задачи, приятен в разговоре, всегда на связи для уточнения деталей. Приятно работать. Спасибо.