Создание сайта

Нужно: 1.сделать аналог сайта: ввв i n f o v i s a точка r u с корректировками 2.изменить дизайн, подойдет хороший шаблонный, но по тематике 3. на любой смс (указать платформу) 4. перенести всю информацию 5. залить на хостинг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужен Фрилансер в Самаре для создания сайта (портала) такой как: 4service.com
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Для тестирования и дальнейшей продажи авторского видеокурса по Танцу живота необходимо создать продающую интернет-страницу. Все исходные материалы и четкая инструкция прилагается. Для выполнения задания Вам потребуются знания (начального уровня) в следующих областях: - веб-дизайн - фотошоп - ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1700
Доска объявлений строительная тематика. Создаётся для исследования спроса в сети на такого рода сайты. Основной критерий отбора исполнителей квалификация в построений баз данных, маркетинговые знания для внесения предложений о изменениях на этапе разработки, цена. Цена наиболее ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Надо за 3-4 дня сделать сайт на WP, взять какую нибудь готовую тему, по корпоративной тематике, менеджмент или что то такое.. Пример шаблона похожий на allleads[точка]ru, но заказчик, просил сменить цветовую гамму (вместо сине-белой попросил ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется создать сайт на ASP.NET MVC 3.0 С# для электронного мужского журнала. Функционал сайта схож с этим http://promising.ru/ Интересует цена, сроки не важны.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта. Компания занимается изготовление мебели на заказ.Закрыт12 лет назад
Требуется создать доску объявлений типа rabota.mail.ru ; rabota.ru З.Ы. - Бюджет у Заказчика не велик, интересует наименьшее число. По окончанию работы раньше срока - гарантируется вознаграждение.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2000
Требуется создать портал. Поддомены, личный кабинетСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим движок, аналог: arbooz.com, 1megamarket.ru. Сроки 1-2 недели. Жду предложения по ценам.Закрыт12 лет назад
- $500
Привет Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , с самым простым дизайном. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера — 1 — создание собственных чат комнат 2 — перечень чат комнат которые созданы ...Закрыт12 лет назад