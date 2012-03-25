Доска объявлений строительная тематика.

Создаётся для исследования спроса в сети на такого рода сайты. Основной критерий отбора исполнителей квалификация в построений баз данных, маркетинговые знания для внесения предложений о изменениях на этапе разработки, цена. Цена наиболее важный критерий, так как не избежна полная переделка сайта к моменту монетизации. Предложения с символической ценой, на основе использования существующих наработок будут рассматриваться в первую очередь. Битрикс, Дотнет и т.п., дорогие системы управления просим не предлагать. Желательно использования Yii, но не обязательно.

Готовы отказаться от части описанного, не ключевого функционала для снижения стоимости разработки.

Два этапа запуска проекта: первичный, описанный здесь функционал (желательно большая его часть), второй этап — введение ограничений для пользователей и добавление функционала для монетизации.

Цели.

Поиск исполнителей работ через размещение объявления, и проведение переписки. Поиск заказов, для строителей через размещение портфолио и данных о выполняемых работах. Поиск работы, специалистов. Поиск покупателей, готовых объектов, строительных материалов.

Для Заказчиков.

Заказчики — физические лица, которым необходимы люди, бригады, строительные компании для выполнения строительных работ любой сложности и продолжительности, в первую очередь небольшие и кратковременные.

Заказчик имеет возможность зарегистрироваться и видеть свои заявки их статус (открыто, закрыто), предложения по каждой из них, переписку с претендентами. Отметить выбранного исполнителя (победителя). Возобновить заявку после завершения, срока её публикации. Архив своих заявок.

Геолокация для посетителей, возможность изменить свой город. При размещении заявки на работы указать до пяти городов (ближайшие) к месту проведения работ. Указывая города, определяем откуда возможно прибытие исполнителей. Например, деревня такая то, адрес такой то, ближайшие города или все. Если все, то объявление из Калининграда будет видно посетителям в Хабаровске.

В объявлении на спрос выбрать из классификатора виды работ, подвиды. Отметить статусы строителей которым будет видно объявление. (частные мастера, бригады, компании). Размесить своё объявление (ограничение по кол-ву, для тех, кто много и часто). Виды, подвиды работ, описание, фото, приложить файлы. Указать бюджет, срок желательного начала и окончания работ., виды оплаты. Два вида объявления (различются визуальным представлением) объявление и конкурс. Конкурс это то же объявление, но для пользователей со сметой или с четким описанием работ. Конкурс для тех у кого чёткое, понятное объявление, не требующее обсуждения состава, объёма работ.

Выбрать исполнителя самостоятельно. Каталог строителей, фильтр по городу (несколько городов как один), видам выполняемым работам (ремонт водопровода, квартиры, строительство беседки, дома). Все строители, строители по категориям. Отсортировать по отзывам (кол-во), по выполненным работам (кол-во), по рейтингу.

Указать необходимые работы и увидеть список строителей, кто указал, что выполняет необходимые работы, подходит функционал поиска, рекламодателей, которые заказали отображаться во всех запросах.

Получение уведомлений на почту.

Не показывать своё объявление не зарегистрированным посетителям.

В личном кабинете увидеть список своих заявок и их статус (закрыт\открыт) кол-во сообщений по заявке все в т.ч. без ответа (новые), добавить заявку на работы из ЛК.

Раздела переписка как отдельного нет, переписка в заявке.

Кол-во сообщений, отметить если есть не прочитанные. При переходе в заявку возможность редактировать, дополнить, закрыть, заказать повторное размещение (не ранее срока окончания объявления) Увидеть ответы исполнителей, кто, лого название, время в проекте, кол-во отзывов.

Предлагаемая цена, срок выполнения, дата возможного начала работ, дата публикации ответа на заявку, текст обращения, контакты такие как скайп, телефон. Поле для заметок. Кнопки выбрать этого исполнителя для выполнения работ, отклонить предложение (поле причина при нажатии), кнопка раскрытия личной переписки с исполнителем, последние контакты поднимаются на верх, перенести в претендентов, не отдельная папка, а наверх с визуальной меткой. (возможный исполнитель, цель что бы наверху были активные, проработанные, интересные, а выше всего предложения от отобанных)

ТОП общий

ТОП по указанной в заявке категории, если нет заявки выбрать категорию и посмотреть топ строителей по этой категории.

Для Строителей.

Разместить информацию о своей компании по шаблону, текст, указать виды и разновидности выполняемых работ, количество ограничено. Фото в карточке (для частных мастеров), логотип для компаний. Отметить в классификаторе выполняемые работы (кол-во ограничено).

Увидеть Новые заявки фильтр по бюджету (любой, высокий, низкий, средний, не указанный) Отсортировать по дате, по класс¬ификатору работ, фильтр по статусу заказчика (аккаунту частный мастер, бригада, компания) . Установить фильтр, позволяющий устанавливать параметры отбора. Подписаться на этот фильтр.

Поиск специалиста по профессии. Найти специалиста нужной профессии на временную работу, на постоянную работу. Сдать специалиста в аренду.

В ЛК аналогичный заказчику функционал для общения и сортировки заявок. На всех страницах, где есть заявки выделять, прочитанные, по другому выделять обсуждаемые.

Иное

Главная страница. Три вида главной страницы – для новых, для зарегистрированных заказчиков, для зарегистрированных исполнителей. Отличаются размером отображаемых блоков заявки/строители.

Классификатор работ и профессий дополняется пользователями с пост модерацией.

Кнопка пожаловаться на объявление, сообщить о нарушении закона, норм марали.

Форум.

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Сквозная, через весь сайт кнопка, «предложить изменение в функционале сайта, предложить изменение»

Раздел готовые объекты, вакансии, продажа строй.материалов - вид объявления