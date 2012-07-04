Приватный проект для Тихомиров Артём (lesli007)

$150
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка100 просмотров
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Создание сайта под ключ.

12 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
lesli007
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$150
14 дней
Сотрудничеством с Артемом весьма довольна, поскольку ему удалось в реальные сроки и по доступной цене создать сайт с хорошим дизайном и удобной навигацией.
Получил удовольствие от нашего сотрудничества. Задания, уточнения, желания описаны доступным языком, сразу все понятно. Большое вам спасибо.
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