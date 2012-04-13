Требуется новостной сайт об МММ.

На этом сайте будут размещаться все новости об МММ.

Шапка с надписью Все новости об МММ.

Этот сайт будет ни за ни против МММ.

Необходимые страницы: главная, новости, видео новости, отзывы за МММ, отзывы против МММ, обратная связь.

Структура сайта. с верху шапка и на ней с низу ближе к правому краю ссылки перечисленные выше. под шапкой будет размещён рекламный банер 480х60 с лева основная зона где будут размещены новости, с права зона для регистрации и места для размещения информации или рекламы.

Описание и функционал страниц:

на главной странице будет для голосования, по этому она вся занята стоящей во весь рост богиня правосудия Фемида.В правой руке она держит весы. весы надо сделать активными. если не сможете, будем отдельно заказывать этот скрипт.на левой чаше должна быть надпись за ммм на правой чаше против ммм, возможно что весы необходимо будет увеличить чтобы буквы были хорошо видны. с лева от фемиды располагается кнопка за ммм с права против ммм. под кнопками цыфры, количество кликов. это количество должно быть ограничено до 10000000 . при нажатии одну из кнопок должна меняться цыфра под кнопкой. , одно условие, что на кнопку можно нажать с одного IP один раз в сутки. в зависимости от количества под кнопками за или против. чаша на весах должна свисать в ту или другую сторону. например за проголосовало 150 человек, а против 149, значит весы должны перевешаны в сторону за и наоборот, если против больше весы должны показывать перевес левой чаши. над фемидой должна быть надпись крупными буквами "НЕ БУДЬ ОВОЩЕМ, ПРОГОЛОСУЙ!"На странице новости с верху у всех страниц будет форма для заполнения.Тема:, Введите новость: и кнопка добавить новость. Примечание: кнопка доступна только зарегистрированным участникам. после проверки админом, новость должна будет отображаться на странице.

Страница видео новости:

так же с верху форма для заполнения:

Название видео: , ССылка на видео http:// : и добавить ссылку на видео кнопка. ссылка будет добавлена после проверки админом.

Страницы Отзывы за и против:

с верху форма для размещения:Ваше имя: , Текст вашего мнения: и кнопка добавить отзыв. здесь можно разрешить всем без подтверждения админом, но запрещены ссылки и емайлы и всякие цыфры.

Обратная связь:

С верху надпись, Вы можете отправить нам письмо с новостью и мы разместим её на нашем сайте. и форма:

Ваше имя:, тема:, текст сообщения: и кнопка отправить сообщение.

На всех страницах ограниченое количество новостей. сделаем десятку новостей, если это будет больше, то должна будет создаваться следующая страница, свежие новости всегда на 1 странице.

на странице видео новости сделаем ограничение на 20 ссылок, остальные так же размещаются на следующей странице.

в правом боковом меню с верху регистрация для пользователей, забыл пароль и вход.

Форма регистрации:

Ваше имя: , ваш е-mail: номер вашего кошелька веб мани (это мы будем поощрять самых активных пользователей. для них надо сделать, чтобы у него в акаунте было видно количество размещённых ссылок и новостей.к примеру за каждые 100 новостей мы будем платить 10 рублей. потом они смогут обменять свои бонусы на деньги.

так же можно сделать связь, скайп и icq.

Для админа послностью управление всеми разделами,добавлять, удалять всё, менять шапку, цвет сайта. Вобщем пока всё. связывайтесь со мной по skype: raushas Александр