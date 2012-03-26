Нужен интернет-магазин

Здравствуйте! Необходимо сделать сайт аналог по функционалу rutaobao.com

Прошу обратить внимание грабинг товара так же будет осуществляться с taobao.com + наш процент или rutaobao.com – % у нас дешевле будет.

Указывайте цену за сайт под ключ и за программирование отдельно, так как возможно дизайн мы предоставим.