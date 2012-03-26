Исправить верстку в IE у магазина на Shop-script

Есть магазин (тестовая версия) http://goo.gl/dNFOD в ИЕ7, 8 и тд верстка полностью ломается.

В других браузерах все отображается нормально.

Магазин работает на старой версии Shop-script

Исполнителю будет предоставлен FTP доступ и PSD с дизайном.

Задача исправить верстку, так чтобы во всех браузерах отображалось одинаково хорошо и совпадало с тем что в PSD.

Оплата webmoney, wmz.

Оплата по факту выполненной работы.