Требуется новостной сайт об МММ. На этом сайте будут размещаться все новости об МММ. Шапка с надписью Все новости об МММ. Этот сайт будет ни за ни против МММ. Необходимые страницы: главная, новости, видео новости, отзывы за МММ, отзывы ...
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Здравствуйте!
нужен сайт - визитка. Тематика: Организация частных вечеринок и праздников
Каркас сайта: Горизонтальные разделы Home, club DJs, Foto, News, Contacts....
Сайт открывается на Home, там идет перечень услуг, по типу коттеджи, клубы, StripDancers и тп....
Внизу сайта где-то "мы в контакте, фэйсбуке и т.п." (как http://partysphere.ru)
Примеры сайтов:
http://brilliant-show.ru/korporativnaya-vecherinka.html
http://www.studio-first.ru/ хотелось бы иметь поблескивания сверху как здесь но без преувеличения
http://vip.ve4erinki.net/ сайт близкий по тематике но слабый в оформлении
Обязательно что бы была админка к сайту т.к. владелец сайта не очень разбирается в HTML и не сможет без админки обновлять сайт
Если всё же делаете сайт на известной CMS - желательно DLE
Метод работы:
Выбираю Вас исполнителем проекта, Вы делаете сайт, когда он готов более чем на 80% я произвожу оплату за сайт...
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