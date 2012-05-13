Здравствуйте!

нужен сайт - визитка. Тематика: Организация частных вечеринок и праздников

Каркас сайта: Горизонтальные разделы Home, club DJs, Foto, News, Contacts....

Сайт открывается на Home, там идет перечень услуг, по типу коттеджи, клубы, StripDancers и тп....

Внизу сайта где-то "мы в контакте, фэйсбуке и т.п." (как http://partysphere.ru)

Примеры сайтов:

http://vip.ve4erinki.net/

http://partysphere.ru/

http://brilliant-show.ru/korporativnaya-vecherinka.html

http://www.studio-first.ru/ хотелось бы иметь поблескивания сверху как здесь но без преувеличения

http://vip.ve4erinki.net/ сайт близкий по тематике но слабый в оформлении

Обязательно что бы была админка к сайту т.к. владелец сайта не очень разбирается в HTML и не сможет без админки обновлять сайт

Если всё же делаете сайт на известной CMS - желательно DLE

Метод работы:

Выбираю Вас исполнителем проекта, Вы делаете сайт, когда он готов более чем на 80% я произвожу оплату за сайт...