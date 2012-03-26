Нужно создать блог шпионской тематики на wordpress

Мне необходимо сделать блог на wordpress шпионской тематики с уникальным дизайном (можно переделанный готовый шаблон), сверстать дизайн и натянуть на движёк а так же установить доп модули, указанные в приложении. Более подробная информация в файле-приложении.

Мне в общей сложности нужно будет сделать десяток подобных проэктов и если мне понравится данная первая работа - можем сотрудничать и по всем остальным проектам (блогам на wordpress)

Спасибо