Сайт-визитка юридической фирмы

Требуется новостной сайт об МММ. На этом сайте будут размещаться все новости об МММ. Шапка с надписью Все новости об МММ. Этот сайт будет ни за ни против МММ. Необходимые страницы: главная, новости, видео новости, отзывы за МММ, отзывы ...
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Требуется создать html сайт визитку на несколько страниц для размещения информации о фирме. Имеется незатейливый логотип фирмы, который нужно перерисовать и на его основе сделать дизайн.
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