Простой интернет-магазин (без корзины)

Требуется новостной сайт об МММ. На этом сайте будут размещаться все новости об МММ. Шапка с надписью Все новости об МММ. Этот сайт будет ни за ни против МММ. Необходимые страницы: главная, новости, видео новости, отзывы за МММ, отзывы ...
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Всем привет!
У меня есть группа вконтакте по продаже косметики, хочу отдельный интернет-магазин. Простой дизайн, без корзины и функций оплаты.
Нужен кто-то кто сделает все от и до - сам сайт, хостинг, регистрация в каталогах и дальнейшая техподдержка. Технического задания нет и как его писать я не знаю, только на словах объяснить могу.
Пишите что можете предложить, сколько будет стоить и примеры Ваших работ.
Лена
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