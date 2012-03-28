Простой интернет-магазин (без корзины)

Всем привет!

У меня есть группа вконтакте по продаже косметики, хочу отдельный интернет-магазин. Простой дизайн, без корзины и функций оплаты.

Нужен кто-то кто сделает все от и до - сам сайт, хостинг, регистрация в каталогах и дальнейшая техподдержка. Технического задания нет и как его писать я не знаю, только на словах объяснить могу.

Пишите что можете предложить, сколько будет стоить и примеры Ваших работ.

Лена