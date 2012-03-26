Сделать сайт

Только на битриксе необходимо сделать.

Требования к сайту:

Нужен современный максимально автоматизированный механизм продаж через сайт, расчитанный на постоянных покупателей - юридических лиц.

Продвижение сайта

требует обсуждения (сейчас пользуемся Директ)

Максимально возможная автоматическая синхронизация с 1С

Введение номенклатуры:

Все свойства номенклатуры, как то артикул, наименование, себестоимость, цена, скидки, описание технологии производства, фото вводится в 1С.

У номенклатуры в 1С должна быть метка, определяющая, предназначена ли эта номенклатура для скачивания на сайт.

Также номенклатура должна иметь характеристики, определяющую в каких разделых сайта она будет представлена и определяющие поиск ее на сайте.

С некоторой периодичностью производится синхронизация 1С и сайта для отмеченной меткой номенклатуры, при этом не все характеристики номенклатуры, а только их заранее заданная часть должны попадать на сайт .

Поиск по сайту

Должны быть два варианта поиска

1. Поиск путем заполнения (с подсказками) параметров поиска: товар, который нужно упаковать, конструкция коробки, размер коробки. Параметры можно пропускать, то есть заполнять частично.

2. Поиск по тематическим разделам. Хотелось бы иметь 2 каталога:

по виду упаковываемой продукции:

коробки для текстильных изделий

коробки для электроники

коробки для сувениров

коробки для новогодних шаров

по конструкции:

картонное дно и пластиковая крышка

пластиковое дно и пластиковая крышка

пенал из пластика

туба из пластика

чемоданчик их микрогофракартона с окном

Важно, чтобы одна и та же коробка могла находится одновременно в нескольких разделах.

Регистрация покупателей:

Покупатель вводит свои основные данные при регистрации на сайте.

При синхронизации эти данные попадают в 1С, где могут далее пополняться уже в рамках 1 С вручную. При последующих синхронизациях эти вручную введенные данные уже обратно на сайт не попадают (по аналогии с некоторыми характеристиками номенклатуры).

Вопрос: если клиент изменяет что-то в своих ранее введенных данных, что происходит?

Заказы покупателей:

Сформированные покупателем на сайте заказы попадают в 1С, где менеджер формирует счет, который максимально автоматически отправляется клиенту на почту и в его личный кабинет на сайте.

Также в личный кабинет клиента отправляются накладные и счет-фактуры и информация об этапах выполнения заказа (в 1С не знаю, как отражается выполнение этапов, чтобы потом эта информация автоматически попадала на сайт).

Нюанс: предприятие работает через несколько фирм, одни - с НДС, другие - без НДС. Как оформлять заказ, зависит от желания клиента. Желательно, чтобы заказ автоматически был без НДС, а для формирования НДС клиенту нужно было бы ставить галку.

Синхронизация при таких технологиях должна очевидно происходить автоматически через малые промежутки времени (раз в полчаса, например) или при заранее оговоренных действиях в 1С.

В личном кабинете клиента должны сохраняться все ранее полученные счета, чтобы покупатель мог повторить заказ их копированием с внесением некоторых изменений. Также желателен раздел ранее заказанная прдукция, где номенклатура шла бы простом списком.

Обратная связь

Можно ли вести переписку прямо на сайте, что-то типа форума или микробогов?

Хотелось бы иметь раздел Расчет индивидуального заказа.

Это, конечно, только часть (и очень приблизительная) требований и пожеланий.