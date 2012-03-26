Сделать сайт

Требуется новостной сайт об МММ. На этом сайте будут размещаться все новости об МММ. Шапка с надписью Все новости об МММ. Этот сайт будет ни за ни против МММ. Необходимые страницы: главная, новости, видео новости, отзывы за МММ, отзывы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только на битриксе необходимо сделать.
Требования к сайту:
Нужен современный максимально автоматизированный механизм продаж через сайт, расчитанный на постоянных покупателей - юридических лиц.
Продвижение сайта
требует обсуждения (сейчас пользуемся Директ)
Максимально возможная автоматическая синхронизация с 1С
Введение номенклатуры:
Все свойства номенклатуры, как то артикул, наименование, себестоимость, цена, скидки, описание технологии производства, фото вводится в 1С.
У номенклатуры в 1С должна быть метка, определяющая, предназначена ли эта номенклатура для скачивания на сайт.
Также номенклатура должна иметь характеристики, определяющую в каких разделых сайта она будет представлена и определяющие поиск ее на сайте.
С некоторой периодичностью производится синхронизация 1С и сайта для отмеченной меткой номенклатуры, при этом не все характеристики номенклатуры, а только их заранее заданная часть должны попадать на сайт .
Поиск по сайту
Должны быть два варианта поиска
1. Поиск путем заполнения (с подсказками) параметров поиска: товар, который нужно упаковать, конструкция коробки, размер коробки. Параметры можно пропускать, то есть заполнять частично.
2. Поиск по тематическим разделам. Хотелось бы иметь 2 каталога:
по виду упаковываемой продукции:
коробки для текстильных изделий
коробки для электроники
коробки для сувениров
коробки для новогодних шаров
по конструкции:
картонное дно и пластиковая крышка
пластиковое дно и пластиковая крышка
пенал из пластика
туба из пластика
чемоданчик их микрогофракартона с окном
Важно, чтобы одна и та же коробка могла находится одновременно в нескольких разделах.
Регистрация покупателей:
Покупатель вводит свои основные данные при регистрации на сайте.
При синхронизации эти данные попадают в 1С, где могут далее пополняться уже в рамках 1 С вручную. При последующих синхронизациях эти вручную введенные данные уже обратно на сайт не попадают (по аналогии с некоторыми характеристиками номенклатуры).
Вопрос: если клиент изменяет что-то в своих ранее введенных данных, что происходит?
Заказы покупателей:
Сформированные покупателем на сайте заказы попадают в 1С, где менеджер формирует счет, который максимально автоматически отправляется клиенту на почту и в его личный кабинет на сайте.
Также в личный кабинет клиента отправляются накладные и счет-фактуры и информация об этапах выполнения заказа (в 1С не знаю, как отражается выполнение этапов, чтобы потом эта информация автоматически попадала на сайт).
Нюанс: предприятие работает через несколько фирм, одни - с НДС, другие - без НДС. Как оформлять заказ, зависит от желания клиента. Желательно, чтобы заказ автоматически был без НДС, а для формирования НДС клиенту нужно было бы ставить галку.
Синхронизация при таких технологиях должна очевидно происходить автоматически через малые промежутки времени (раз в полчаса, например) или при заранее оговоренных действиях в 1С.
В личном кабинете клиента должны сохраняться все ранее полученные счета, чтобы покупатель мог повторить заказ их копированием с внесением некоторых изменений. Также желателен раздел ранее заказанная прдукция, где номенклатура шла бы простом списком.
Обратная связь
Можно ли вести переписку прямо на сайте, что-то типа форума или микробогов?
Хотелось бы иметь раздел Расчет индивидуального заказа.
Это, конечно, только часть (и очень приблизительная) требований и пожеланий.
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