Сайт-визитка

Всем привет! У меня есть группа вконтакте по продаже косметики, хочу отдельный интернет-магазин. Простой дизайн, без корзины и функций оплаты. Нужен кто-то кто сделает все от и до - сам сайт, хостинг, регистрация в каталогах и ...