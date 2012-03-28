Сайт-визитка

$500
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок195 просмотров
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Необходимо создать сайт - визитку для салона красоты. Движок - drupal. Пример того, что должно получится в итоге - http://www.twodo.com/ .

Приоритет отдаю заказчикам с хорошими отзывами и красивыми сайтами в портфолио.

Срок для первого эскиза - 2-3 дня. Весь проект 14-18 дней.

Оставляйте свои заявки, спасибо.

12 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rtsasuk
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$400
12 дней
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