Сайт для образовательного учреждения

$350
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание или редактирование сайта для образовательного сайта на базе бесплатных CMS + минимальное заполнение.

Есть уже развернутый на хостинге сайт на базе framework shape5 для joomla, подходящий под оформление сайта, нет времени его отредактировать. Подробности проекта в приложениях. Логотип, контент – по требованию.

Возможно более детальное описание.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.

12 лет назад
gorkachov
Антон 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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