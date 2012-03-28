Сайт для образовательного учреждения

Создание или редактирование сайта для образовательного сайта на базе бесплатных CMS + минимальное заполнение.

Есть уже развернутый на хостинге сайт на базе framework shape5 для joomla, подходящий под оформление сайта, нет времени его отредактировать. Подробности проекта в приложениях. Логотип, контент – по требованию.

Возможно более детальное описание.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.