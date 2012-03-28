Создание сайта визитки. 3 страницы

Нужно создать сайт визитку.

Буквально 3 раздела, по 1 странице инфо в каждом разделе.

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Готовый какой нибудь шаблон. Желательно с админкой, чтоб мы редактировали текст сами в будущем.

Пришлите свои предложения с расценками на [email protected]

Все вопросы можно обсудать по скайпу: from.ae, или аське 477404