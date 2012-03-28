Создание сайта визитки. 3 страницы

Здравствуйте! нужен сайт - визитка. Тематика: Организация частных вечеринок и праздников Каркас сайта: Горизонтальные разделы Home, club DJs, Foto, News, Contacts.... Сайт открывается на Home, там идет перечень услуг, по типу коттеджи, клубы, StripDancers и тп.... Внизу сайта где-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт визитку.
Буквально 3 раздела, по 1 странице инфо в каждом разделе.
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Готовый какой нибудь шаблон. Желательно с админкой, чтоб мы редактировали текст сами в будущем.
Пришлите свои предложения с расценками на [email protected]
Все вопросы можно обсудать по скайпу: from.ae, или аське 477404
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