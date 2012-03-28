Система по продаже рекламы

Требуется создать сайт социальной сети. Подробности в прикрепленном файле. В заявках пожалуйста указывайте примерную стоимость. Сроки не так важны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать полноценный движок / скрипт типа системы oyy.ru
Важные требования:
- Дизайн должен быть вынесен в отдельный файл, для простоты его замены.
- Должны быть добавлены следующие форматы рекламы с возможностью, как и у других, добавлять ее с сайта вебмастера: тизерная реклама и кликандер. Т.е. рекламодатель заходя на сайт вебместера с установленной системой, мог в режиме онлайн купить, как показы баннеров так и тот же кликандер или создать тизерную рекламную, в зависимости, что установит вебмастер на свой сайт.
- Убрать формат рекламы - "пикады"
Остальное можно оставить без изменений.
Пока в принципе все, интересует стоимость и срок выполнения.
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