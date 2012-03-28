Система по продаже рекламы

Требуется создать полноценный движок / скрипт типа системы oyy.ru

Важные требования:

- Дизайн должен быть вынесен в отдельный файл, для простоты его замены.

- Должны быть добавлены следующие форматы рекламы с возможностью, как и у других, добавлять ее с сайта вебмастера: тизерная реклама и кликандер. Т.е. рекламодатель заходя на сайт вебместера с установленной системой, мог в режиме онлайн купить, как показы баннеров так и тот же кликандер или создать тизерную рекламную, в зависимости, что установит вебмастер на свой сайт.

- Убрать формат рекламы - "пикады"

Остальное можно оставить без изменений.

Пока в принципе все, интересует стоимость и срок выполнения.