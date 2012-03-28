Сделать простой блог

Здравствуйте! нужен сайт - визитка. Тематика: Организация частных вечеринок и праздников Каркас сайта: Горизонтальные разделы Home, club DJs, Foto, News, Contacts.... Сайт открывается на Home, там идет перечень услуг, по типу коттеджи, клубы, StripDancers и тп.... Внизу сайта где-то ...
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Необходимо разработать простой персональный блог. Блог для человека, занимающегося общественной и немного политической деятельностью.
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