Сделать простой блог

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок140 просмотров
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Необходимо разработать простой персональный блог. Блог для человека, занимающегося общественной и немного политической деятельностью.

12 лет назад
Gnoll
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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