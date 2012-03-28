Аналог сайта

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка172 просмотра
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Добрый день. Требуется сделать аналог сайта http://www.bingo-boom.ru Дизайн, верстка, программинг - все от вас. Пожелания - сделать это на ruby. Каждые 15 минут с сайтом идет обмен по технологии JSON (2 счетчика на главной). Каждый день выгружается подробная информация о тиражах (архив тиражей), ну и всякие сервисы типа - проверить свой билет и т.п. На сайт будет выводиться on-line трансляция тиража (нужна возможность переключения объектов трансляции (из разных клубов), но все это только из админки, на сайте только 1 трансляция) В общих чертах все. Т.к. четкого тз нет и не будет, то работать придется в постоянном контакте и быть готовым к недопониманиям и передалкам каким то. От вас сроки и цены. Только уже реальные, так что лучше на срок накинуть недельку как минимум, чтобы потом не краснеть никому.

12 лет назад
Whiteas
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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