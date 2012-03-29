Интернет-магазин для животных

Добрый день. Требуется сделать аналог сайта http://www.bingo-boom.ru Дизайн, верстка, программинг - все от вас. Пожелания - сделать это на ruby. Каждые 15 минут с сайтом идет обмен по технологии JSON (2 счетчика на главной). Каждый ...
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требуется найти, установить и настроитьтемплейт вэб-магазина по продаже принадлежностей для домашних питомцев. текстовку изменим самостоятельно, гавлное, чтобы работала авторизация и корзина покупателя в темлпейте с отсылкой заказа на почту. срок - неделя.
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