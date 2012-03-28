Сайт для жилого комплекса

Необходимо создать корпоративный сайт «под ключ» по концепту шаблонов от templatemonster для жилого комплекса. CMS обсуждается (не проприеритарная). ТЗ прилагается. Наполнить каталог товарами, статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

С выбранным исполнителем заключается договор.

Убедительная просьба прежде чем выходить на связь по скайпу ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЗ!!!