Сайт для жилого комплекса

$350
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок207 просмотров
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Необходимо создать корпоративный сайт «под ключ» по концепту шаблонов от templatemonster для жилого комплекса. CMS обсуждается (не проприеритарная). ТЗ прилагается. Наполнить каталог товарами, статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

С выбранным исполнителем заключается договор.

Убедительная просьба прежде чем выходить на связь по скайпу ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЗ!!!

12 лет назад
t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
OlimpSt
Сергей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$400
10 дней
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