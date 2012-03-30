Модернизация и разработка сайта miceclub.ru

Сделать сайт задание в приложение от вас сроки и бюджет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании "МайсКлуб" необходима рабочая группа по долгосрочному ведению проекта miceclub.ru -функциональный портал подбора площадок для организации мероприятий. Предполагается длительное сотрудничество от полгода и больше. В Идеале хотелось бы найти серьёзную рабочую группу для совместной разработки проекта путём распределения долей, и дальнейшее сотрудничество в разработке других проектов. Последняя версия сайта разрабатывалась фрилансерами. Имеющаяся техническая документация, неполная.
На 1 этапе сотрудничества предполагается что компания партнёр детально изучив проект выполнит следующие задачи:
1. Изучение кода сайта и составление коммерческого предложения по реализации задач ниже:
2. Составление детального технического описания проекта. (оценивает независимый эксперт)
3. Рефакторинг текущего кода с учётом проведённой аналитики (оценивает независимый эксперт)
4. Внесение корректировок и исправления в текущий функционал
5. Согласно т/з разработка Личного кабинета пользователя сайта
Процедура определения компании разработчика:
1. Встреча с претендентом.
2. Подписания соглашения о конфиденциальности передаваемой информации
3. Изучение кода сайт на специальном полигоне
4. Подготовка согласно Т/З коммерческого предложения
5. Сопоставление предложения и выбор поставщика
Требования к организации процесса работы:
1. Постоянный менеджер и программист с глубоким погружением в проект
2. Подписание контракта со сроками и чётким планом выполнения задач
3. Расчёт услуг по принципу задача/часы
4. Оплата 50% в момент подписания соглашения и 50% после подписания акта выполненных работ
Примерное описание рабочего процесса по модернизации сайта:
Ответственный сотрудник нашей компании формируют задание по улучшению текущего функционала или внесения комплекса правок в текущий вариант сайта и отправляет Исполнителю (Ваша организации). После изучения информации исполнитель формирует Т/З в виде приложения к договору и отправляет Заказчику. Происходит процесс согласования технических вопросов. Далее подписывается "Приложение" к контракту и Исполнитель приступает к работе. После завершения работы исполнитель высылает в Приложение с описанием выполненных работ и
Требование к Рабочей группе:
1. Опыт в области работы с веб проектами более 3-х лет.
2. Наличие портфолио проектов с выполнением схожего функционала и применением используемых на сайте технологий
3. Нахождение ответственного руководителя рабочей группы в Москве.
4. Возможность организации офлайн совещаний в офисе компании.
5. Благодарственные письма от других заказчиков
Финансовые условия:
Ориентировочные бюджеты на техническое сопровождение разработку от 30 000 до 80 000 рублей/месяц в зависимости от задач
Просим Вас в случае заинтересованности в Проекте выслать нам ссылку на портфолио похожих проектов, и описание команды.
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