Модернизация и разработка сайта miceclub.ru

Компании "МайсКлуб" необходима рабочая группа по долгосрочному ведению проекта miceclub.ru -функциональный портал подбора площадок для организации мероприятий. Предполагается длительное сотрудничество от полгода и больше. В Идеале хотелось бы найти серьёзную рабочую группу для совместной разработки проекта путём распределения долей, и дальнейшее сотрудничество в разработке других проектов. Последняя версия сайта разрабатывалась фрилансерами. Имеющаяся техническая документация, неполная.

На 1 этапе сотрудничества предполагается что компания партнёр детально изучив проект выполнит следующие задачи:

1. Изучение кода сайта и составление коммерческого предложения по реализации задач ниже:

2. Составление детального технического описания проекта. (оценивает независимый эксперт)

3. Рефакторинг текущего кода с учётом проведённой аналитики (оценивает независимый эксперт)

4. Внесение корректировок и исправления в текущий функционал

5. Согласно т/з разработка Личного кабинета пользователя сайта

Процедура определения компании разработчика:

1. Встреча с претендентом.

2. Подписания соглашения о конфиденциальности передаваемой информации

3. Изучение кода сайт на специальном полигоне

4. Подготовка согласно Т/З коммерческого предложения

5. Сопоставление предложения и выбор поставщика

Требования к организации процесса работы:

1. Постоянный менеджер и программист с глубоким погружением в проект

2. Подписание контракта со сроками и чётким планом выполнения задач

3. Расчёт услуг по принципу задача/часы

4. Оплата 50% в момент подписания соглашения и 50% после подписания акта выполненных работ

Примерное описание рабочего процесса по модернизации сайта:

Ответственный сотрудник нашей компании формируют задание по улучшению текущего функционала или внесения комплекса правок в текущий вариант сайта и отправляет Исполнителю (Ваша организации). После изучения информации исполнитель формирует Т/З в виде приложения к договору и отправляет Заказчику. Происходит процесс согласования технических вопросов. Далее подписывается "Приложение" к контракту и Исполнитель приступает к работе. После завершения работы исполнитель высылает в Приложение с описанием выполненных работ и

Требование к Рабочей группе:

1. Опыт в области работы с веб проектами более 3-х лет.

2. Наличие портфолио проектов с выполнением схожего функционала и применением используемых на сайте технологий

3. Нахождение ответственного руководителя рабочей группы в Москве.

4. Возможность организации офлайн совещаний в офисе компании.

5. Благодарственные письма от других заказчиков

Финансовые условия:

Ориентировочные бюджеты на техническое сопровождение разработку от 30 000 до 80 000 рублей/месяц в зависимости от задач

Просим Вас в случае заинтересованности в Проекте выслать нам ссылку на портфолио похожих проектов, и описание команды.