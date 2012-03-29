Создание сайта магазина запчастей

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки287 просмотров
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Есть брендбук и техническое задание. Сайт с каталогом. Важный момент: очень качественно проработать дизайн. CMS: ориентировочно Joomla (возможны варианты).

12 лет назад
AntoNNio
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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