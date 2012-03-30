Создание ресурса по аналогу

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок164 просмотра
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Интересует создание подобного ресурса http://www.pulscen.ru/ . Нужны цены и сроки исполнения.

Наличие английской и русской версии, возможность размещения рекламных модулей на сайте.

Мне нужны конкретные цены и сроки изготовления. Заявка будет передаваться на тендер. Подробное ТЗ всех возможностей будет через неделю.

12 лет назад
wotb
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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