Сделать одностраничник

1. Сделать небольшой сайт-одностраничник: взять какой-нибудь красивый шаблон и поставить на него уже готовый текст. Текст брать с главной - ytrobeg.ru Проще говоря, мне нужен шаблонный редизайн сайта. Как видите, десятков меню там нет, там их вообще нет,просто 1 кнопка и всё.

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