Сделать одностраничник

$50
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Сделать небольшой сайт-одностраничник: взять какой-нибудь красивый шаблон и поставить на него уже готовый текст. Текст брать с главной - ytrobeg.ru Проще говоря, мне нужен шаблонный редизайн сайта. Как видите, десятков меню там нет, там их вообще нет,просто 1 кнопка и всё.

Пишите цену и аську для связи.

12 лет назад
dragrom
Роман 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Платный каталог

    Требуется создать "под ключ" Платный каталог. Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модернизация и разработка сайта miceclub.ru

    $2500

    Компании "МайсКлуб" необходима рабочая группа по долгосрочному ведению проекта miceclub.ru -функциональный портал подбора площадок для организации мероприятий. Предполагается длительное сотрудничество от полгода и больше. В Идеале хотелось бы найти серьёзную рабочую группу для совместной разработки ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание ресурса по аналогу

    Интересует создание подобного ресурса http://www.pulscen.ru/ . Нужны цены и сроки исполнения. Наличие английской и русской версии, возможность размещения рекламных модулей на сайте. Мне нужны конкретные цены и сроки изготовления. Заявка будет передаваться на тендер. Подробное ТЗ ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать сайт + интернет-магазин

    $500

    Требуется разработка сайта с интернет магазином (тематика - компьютерное оборудование + продажа услуг). CMS обсуждается (возможна платная). Дополнение_1: Для одобрения Вашей кандидатуры на данный проект желательно наличие портфолио.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать каталог предприятий

    Нужно создать каталог предприятий краткое ТЗ 1. Поиск предприятий на сайте 2. Каталог товаро/услуг 3. в админке панель для модерации предприятий/товаров/услуг 4. 2-а языка 5. Автоматизованая система покупки платных пакетов/банеров 6. Все товары/услуги/банеры додаются предприятиями через личный кабинет и уходят на ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой сайт для службы доставки (PHP+MySQL)

    ТЗ и прототип в приложение. Пароль вышлю кандидатам, которые подойдут по требованиям. Условия работы: 1. Ежедневный отчет о проделанной работе. 2. Оплата по факту выполнения (либо разбивка на этапы). 3. Соблюдение сроков.

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин для животных

    $250

    требуется найти, установить и настроитьтемплейт вэб-магазина по продаже принадлежностей для домашних питомцев. текстовку изменим самостоятельно, гавлное, чтобы работала авторизация и корзина покупателя в темлпейте с отсылкой заказа на почту. срок - неделя.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад