Требуется создать "под ключ" Платный каталог.

Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от остальных, будет обладать репутацией, которая складывается из заполненного профиля и положительных отзывов.

Основные моменты:

1. Регистрация пользователей (возможность выбора из 6 групп ИП, анкеты-портфолио, мини-блог)

2. Создание собственной страницы с возможностью добавления фото и видео с других ресурсов, с возможностью постить небольшие новости и акции у себя в блоге с выводом на главной странице, с возможностью для каждой странички оставлять положительный или отрицательный отзыв, которые будут отличаться между собой визуально, с возможностью через форму отправки сообщения отправлять личные письма на электронную почту зарегистрированного пользователя.

3. Просмотр фото и видео на сайте должен быть реализован в стиле Vkontakte, т.е. открываться во всплывающем окне, с возможностью выставить оценку и комментарий для медиа-файла.

4. Внутренний счет, который можно пополнить различными способами (СМС, WebMoney, ЯндексДеньги, QIWI-кошелек и т.д.).

5. Возможность из админки включить/выключить "платность" любой из 6 групп с самостоятельно установленным размером абонентской оплаты.

6. Ежедневное списание абонентки с личного счета пользователя.

7. Уведомление на почту о маленьком остатке средств с напоминанием о пополнении.

8. В случае нехватки средств на счету – вся контактная информация пользователя скрывается.

9. Отзывы о пользователе – при добавлении положительного отзывы – плюс к репутации, отрицательный отзыв – минус к репутации.

10. База данных и статистика:

10.1. Посещаемость во всех разрезах

10.2. Кошелек каждого клиента (количество баллов, которые есть на счету)

10.3. Популярность, определяется на основании голосов других пользователей

11. На главной слайдер случайных фотографий по определенному параметру.

12. На главной вывод самых популярных участников группы А.

13. При наведении на фотографию пользователя – всплывающее окно с краткой информацией о человеке.

14. Дизайн легкий без обширного количества графики, но в то же время привлекательный, который сразу будет говорить посетителю о том, на каком сайте он находится.

15. CMS бесплатная и с русскоязычной поддержкой (желательный пункт, но не обязательный)