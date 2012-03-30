Компании "МайсКлуб" необходима рабочая группа по долгосрочному ведению проекта miceclub.ru -функциональный портал подбора площадок для организации мероприятий. Предполагается длительное сотрудничество от полгода и больше. В Идеале хотелось бы найти серьёзную рабочую группу для совместной разработки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать "под ключ" Платный каталог.
Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от остальных, будет обладать репутацией, которая складывается из заполненного профиля и положительных отзывов.
Основные моменты:
1. Регистрация пользователей (возможность выбора из 6 групп ИП, анкеты-портфолио, мини-блог)
2. Создание собственной страницы с возможностью добавления фото и видео с других ресурсов, с возможностью постить небольшие новости и акции у себя в блоге с выводом на главной странице, с возможностью для каждой странички оставлять положительный или отрицательный отзыв, которые будут отличаться между собой визуально, с возможностью через форму отправки сообщения отправлять личные письма на электронную почту зарегистрированного пользователя.
3. Просмотр фото и видео на сайте должен быть реализован в стиле Vkontakte, т.е. открываться во всплывающем окне, с возможностью выставить оценку и комментарий для медиа-файла.
4. Внутренний счет, который можно пополнить различными способами (СМС, WebMoney, ЯндексДеньги, QIWI-кошелек и т.д.).
5. Возможность из админки включить/выключить "платность" любой из 6 групп с самостоятельно установленным размером абонентской оплаты.
6. Ежедневное списание абонентки с личного счета пользователя.
7. Уведомление на почту о маленьком остатке средств с напоминанием о пополнении.
8. В случае нехватки средств на счету – вся контактная информация пользователя скрывается.
9. Отзывы о пользователе – при добавлении положительного отзывы – плюс к репутации, отрицательный отзыв – минус к репутации.
10. База данных и статистика:
10.1. Посещаемость во всех разрезах
10.2. Кошелек каждого клиента (количество баллов, которые есть на счету)
10.3. Популярность, определяется на основании голосов других пользователей
11. На главной слайдер случайных фотографий по определенному параметру.
12. На главной вывод самых популярных участников группы А.
13. При наведении на фотографию пользователя – всплывающее окно с краткой информацией о человеке.
14. Дизайн легкий без обширного количества графики, но в то же время привлекательный, который сразу будет говорить посетителю о том, на каком сайте он находится.
15. CMS бесплатная и с русскоязычной поддержкой (желательный пункт, но не обязательный)
- Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно очень срочно создать лэндинг пейдж, одностраничник.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интересует создание подобного ресурса http://www.pulscen.ru/ . Нужны цены и сроки исполнения. Наличие английской и русской версии, возможность размещения рекламных модулей на сайте. Мне нужны конкретные цены и сроки изготовления. Заявка будет передаваться на тендер. Подробное ТЗ ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется разработка сайта с интернет магазином (тематика - компьютерное оборудование + продажа услуг). CMS обсуждается (возможна платная). Дополнение_1: Для одобрения Вашей кандидатуры на данный проект желательно наличие портфолио.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать каталог предприятий краткое ТЗ 1. Поиск предприятий на сайте 2. Каталог товаро/услуг 3. в админке панель для модерации предприятий/товаров/услуг 4. 2-а языка 5. Автоматизованая система покупки платных пакетов/банеров 6. Все товары/услуги/банеры додаются предприятиями через личный кабинет и уходят на ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать сайт задание в приложение от вас сроки и бюджетСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
ТЗ и прототип в приложение. Пароль вышлю кандидатам, которые подойдут по требованиям. Условия работы: 1. Ежедневный отчет о проделанной работе. 2. Оплата по факту выполнения (либо разбивка на этапы). 3. Соблюдение сроков.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Есть брендбук и техническое задание. Сайт с каталогом. Важный момент: очень качественно проработать дизайн. CMS: ориентировочно Joomla (возможны варианты).Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
требуется найти, установить и настроитьтемплейт вэб-магазина по продаже принадлежностей для домашних питомцев. текстовку изменим самостоятельно, гавлное, чтобы работала авторизация и корзина покупателя в темлпейте с отсылкой заказа на почту. срок - неделя.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $350
Необходимо создать корпоративный сайт «под ключ» по концепту шаблонов от templatemonster для жилого комплекса. CMS обсуждается (не проприеритарная). ТЗ прилагается. Наполнить каталог товарами, статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад