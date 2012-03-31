Создать 2 сайта под ключ.

Требуется создать "под ключ" Платный каталог. Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать два сайта с формой заказа услуги под ключ и оптимизировать под определенные ключевые слова. Ключевые слова скину в личку. На сайте нужно будет правильно сделать title и др. Максимальный срок исполнения 15 дней с принятия заявки. Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Компании "МайсКлуб" необходима рабочая группа по долгосрочному ведению проекта miceclub.ru -функциональный портал подбора площадок для организации мероприятий. Предполагается длительное сотрудничество от полгода и больше. В Идеале хотелось бы найти серьёзную рабочую группу для совместной разработки ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $170
Разработать ИМ на бесплатном широко известном движке. К дизайну особых требований нет. Стандартный шаблон + доработка. Главные требования: сроки, цена. Условия оплаты: либо СБР, либо постоплата. Особые пожелания: - товар нужно иметь возможность привязать к ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт визитку на JQuery. Шаблон пример: http://templates.cms-guide.com/38073/ Срок 6 дней. Оплата: Пост-оплата или частично по мере выполнения заказа. Требования к кандидату: 1. Опыт работы с Flesh CMS. 2. Наличие релевантого портфолио Веб-студии под ключ — я не ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен хороший специалист Joomla + virtuemart для создания ИМ. Оплата только по факту. Расчет в рублях по курсу 30=1$.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
1. Сделать небольшой сайт-одностраничник: взять какой-нибудь красивый шаблон и поставить на него уже готовый текст. Текст брать с главной - ytrobeg.ru Проще говоря, мне нужен шаблонный редизайн сайта. Как видите, десятков меню там нет, там ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно очень срочно создать лэндинг пейдж, одностраничник.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интересует создание подобного ресурса http://www.pulscen.ru/ . Нужны цены и сроки исполнения. Наличие английской и русской версии, возможность размещения рекламных модулей на сайте. Мне нужны конкретные цены и сроки изготовления. Заявка будет передаваться на тендер. Подробное ТЗ ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется разработка сайта с интернет магазином (тематика - компьютерное оборудование + продажа услуг). CMS обсуждается (возможна платная). Дополнение_1: Для одобрения Вашей кандидатуры на данный проект желательно наличие портфолио.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать каталог предприятий краткое ТЗ 1. Поиск предприятий на сайте 2. Каталог товаро/услуг 3. в админке панель для модерации предприятий/товаров/услуг 4. 2-а языка 5. Автоматизованая система покупки платных пакетов/банеров 6. Все товары/услуги/банеры додаются предприятиями через личный кабинет и уходят на ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад