Создать 2 сайта под ключ.

Нужно создать два сайта с формой заказа услуги под ключ и оптимизировать под определенные ключевые слова. Ключевые слова скину в личку. На сайте нужно будет правильно сделать title и др. Максимальный срок исполнения 15 дней с принятия заявки. Жду ваших предложений.