Интернет-магазин под ключ

Разработать ИМ на бесплатном широко известном движке. К дизайну особых требований нет. Стандартный шаблон + доработка. Главные требования: сроки, цена.

Условия оплаты: либо СБР, либо постоплата.

Особые пожелания:

- товар нужно иметь возможность привязать к нескольким разделам классификатора

- несколько разных шаблонов для карточки товара

- возможность индивидуального выбора шаблона для каждого товара

- нагрузка до 100тыс. посещений в сутки

- наличие партнерки,

- кабинет партнера, где он может проверять количество заказов и видеть детализацию по "своим" заказам

- адреса страничек в человеческом виде