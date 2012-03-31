Интернет-магазин под ключ

$170
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок217 просмотров
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Разработать ИМ на бесплатном широко известном движке. К дизайну особых требований нет. Стандартный шаблон + доработка. Главные требования: сроки, цена.

Условия оплаты: либо СБР, либо постоплата.

Особые пожелания:

- товар нужно иметь возможность привязать к нескольким разделам классификатора

- несколько разных шаблонов для карточки товара

- возможность индивидуального выбора шаблона для каждого товара

- нагрузка до 100тыс. посещений в сутки

- наличие партнерки,

- кабинет партнера, где он может проверять количество заказов и видеть детализацию по "своим" заказам

- адреса страничек в человеческом виде

12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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