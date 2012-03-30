ИМ на Joomla

Требуется создать "под ключ" Платный каталог. Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от ...
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Нужен хороший специалист Joomla + virtuemart для создания ИМ.
Оплата только по факту. Расчет в рублях по курсу 30=1$.
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