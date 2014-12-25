Создание сайта афиши

Первый и самый важный момент - на данный момент интересует максимально дешевый вариант с необходимым функционалом.

Самый близкий вариант к необходимому - http://kati.com.ua/events/?with_who=druzyami

Дизайн максимально простой и минималистичный. Самый главный критерий - удобочитаемость.

Две колонки.

В левой, которая занимает 10-20% экрана - фильтры. Верхний - календарь, как выпадающий на http://kati.com.ua/events/?with_who=druzyami, но постоянно видимый. Ниже фильтры типа чекбокс.

В правой - контент - описание мероприятий в виде фото, текст, ниже инфа где, когда, контакты.

админка - желательно известная CMS, может вордпресс.

По функционалу

- простота создания заметок

- возможность настраивать теги и ,соответственно , фильтры

- хотя бы минимальная сео оптимизация - ЧПУ, перелинковка и т. д