Создать копию или доработать существующий проект

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать копию YOUDO.COM или доработать существующий проект whomakes.ru/ (осторожно, ресурс может быть инфицирован троянами, самостоятельно я не могу их убрать). Whomakes сделан на собственной CMS? но программист который этим занимался неожиданно пропал.

Основные требования:

1. Полное копирование функционала youdo.com

2. Полное копирование мобильного приложения youdo

3. Создание собственного дизайна.

С любыми вопросами в личку.

9 лет назад
cyberp1983
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Мобильная версия сайта

    Есть сайт nache-zavtra.ru есть проблемы по его отображению на мобильных устройствах планшетах. Только для фрилансеров с опытом работы. Все предложения указывайте в заявке. Просьба указывать сумму в рублях в связи со скачками курса доллара, во ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать или доработать сайт для квестов + Landing page

    $45

    Необходимо либо доработать сайт на WordPress – test.questlands.ru либо создать новый на этой или другой платформе. Нужен человек, который доделает и дизайн сайта (!). Сайт должен быть ярким, завлекающим. Рассчитан как на корпоративных клиентов (их ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать несколько сайтов для людей, заточенных под SEO.

    $1000

    Задача сделать 3 сайта, адаптированных под SEO с рубрикатором на заданные тематики. Например, сайт по кредитам: Я даю список банков и их условия (около 50 штук). Ваша задача: 1) Подобрать запросы по каждому банку. 2) ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта афиши

    Первый и самый важный момент - на данный момент интересует максимально дешевый вариант с необходимым функционалом. Самый ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Landing Page база даних индексов, улиц, нас. пунктов Украини

    Необхідно розробити landing page визначеного формату. Після визначення виконавця копірайтинг буде наданий. Також буде надана тестова база даних, яку необхідно буде підключити до сайту на налаштувати роботу відповідно до встановлених модулів. Перевага надається тим розробникам, які запропонують найнижчу ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт, есть дизайн

    День добрый, уважаемые друзья. Есть готовый дизайн проекта. Нужно полностью создать готовый сайт по данному дизайну. Это предварительный подбор исполнителя. Дизайн приложен в архиве, пожалуйста внимательно ознакомтесь -каталог -финансовая оплата и тд. Пожалуйста предлагайте Ваше решение, сроки и т.д. в личку

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт кредитной компании

    Нужен сайт похожий по функционалу на следующие сайты http://moneyman.ru/ https://www.vivus.ru/ http://zaim-bistro.ru/ http://xn--80absfeskpik1h.xn--p1ai/ https://ekapusta.ru/ интересует стоимость и сроки выполнения работ, если будет использована CMS то заранее пишите какая с рабочим сайтом нужны будут все исходники PSD HTML и тд

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Агромех Плюс

    Необходимо сделать сайт, скопировать уже существующий (нашей материнской компании) и добавить несколько страниц

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад