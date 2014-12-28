Сделать несколько сайтов для людей, заточенных под SEO.

Задача сделать 3 сайта, адаптированных под SEO с рубрикатором на заданные тематики.

Например, сайт по кредитам:

Я даю список банков и их условия (около 50 штук).

Ваша задача:

1) Подобрать запросы по каждому банку.

2) Создать под каждое предложение банка SEO оптимизированную страницу под эти запросы.

3) Реализовать на сайте возможность поиска банка с заданными условиями кредита

4) Настроить всё это на готовой симпатичной теме (wordpress, bootstrap и тд)

5) Добавить на сайт раздел, новости, статьи и тд, для дальнейшего наполнения информацией.

Таких проектов будет несколько в разных тематиках.

Если сработаемся, буду постоянно давать сайты в работу и запуск.

Тексты для сайта можете писать как вы, так и предложить подходящих копирайтеров. Но саму разработку и запуск сайта от и до хотелось бы отдать в одни руки.

В проекте указан максимальный бюджет, пишите свой.

Рассмотрю предложения от тех, кому интересен данный проект и уже с ним индивидуально обсужу цену.

От кандидатов требуется:

1) Показать минимум 2 примера подобных сделанных ими сайта

2) Описать, на каком движке/технологии вы планируете делать сайт

3) Указать примерную политику ценообразования (цена за сайт, за проект, по сайтам примерами и тд)

4) Указать skype для связи.