Есть сайт nache-zavtra.ru есть проблемы по его отображению на мобильных устройствах планшетах. Только для фрилансеров с опытом работы. Все предложения указывайте в заявке. Просьба указывать сумму в рублях в связи со скачками курса доллара, во ...
Сделать несколько сайтов для людей, заточенных под SEO.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сделать 3 сайта, адаптированных под SEO с рубрикатором на заданные тематики.
Например, сайт по кредитам:
Я даю список банков и их условия (около 50 штук).
Ваша задача:
1) Подобрать запросы по каждому банку.
2) Создать под каждое предложение банка SEO оптимизированную страницу под эти запросы.
3) Реализовать на сайте возможность поиска банка с заданными условиями кредита
4) Настроить всё это на готовой симпатичной теме (wordpress, bootstrap и тд)
5) Добавить на сайт раздел, новости, статьи и тд, для дальнейшего наполнения информацией.
Таких проектов будет несколько в разных тематиках.
Если сработаемся, буду постоянно давать сайты в работу и запуск.
Тексты для сайта можете писать как вы, так и предложить подходящих копирайтеров. Но саму разработку и запуск сайта от и до хотелось бы отдать в одни руки.
В проекте указан максимальный бюджет, пишите свой.
Рассмотрю предложения от тех, кому интересен данный проект и уже с ним индивидуально обсужу цену.
От кандидатов требуется:
1) Показать минимум 2 примера подобных сделанных ими сайта
2) Описать, на каком движке/технологии вы планируете делать сайт
3) Указать примерную политику ценообразования (цена за сайт, за проект, по сайтам примерами и тд)
4) Указать skype для связи.
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