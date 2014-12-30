Праздничное агентство

Дорогие друзья! Необходимо сделать сайт для Креативного Агенства Развлечений "ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК". Т.к. бюджет мизерный (Агенство только формируется) работа будет проходить в три этапа. 1. Сайт визитка с возможностями расширения. 2. Мультимедиа портал и 3. Подключение интернет-магазина. Сайт должен быть рассчитан на мамочек, которые хотят своим детям устроить незабываемый день рожденья, новый год, выпускной, или просто вечеринку. Присылайте свои предложения.

С уважением Юлия.