Простой одностраничный сайт по образцу

Необходим простой одностраничный сайт. Реклама товара. Есть образец. Необходимо сделать такой же по сути, "тупое" копирование не обязательно. Готовность до 4 января.

Образцы и все материалы вышлю исполнителю.

При заявке пишите пожалуйста на каком языке программирование.