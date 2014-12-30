Сделать одностраничник

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок221 просмотр
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Нужно сделать одностраничник для моноподов.

Примеры: http://monopod-russia.ru и http://selfipro.ru

P.S. Люди, которые не имею опыта этой работы - не пишите. Не тратьте мое время, я обязательно запрошу подтверждения ваших работ.

9 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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