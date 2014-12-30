Консультация по созданию сайта.

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок178 просмотров
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Создается сайт спортивной тематики. На базе WordPress. Не хватает навыков и знаний для подключения некоторый функций. Требуется специалист для консультаций и обучения.

9 лет назад
alexand1966
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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