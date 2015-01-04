Создать простой сайт партнерской программы

$300
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок198 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно создать сайт партнерской программы (верстка сайта уже есть), на котором будут регистрироваться партнеры, получать рекламные материалы, ссылки для привлечения клиентов. Будет возможность отслеживать статистику. Выводить прибыль.

Также сделать простенькую страницу админ-панели, например, на bootstrap, где можно будет добавлять новые рекламные материалы, новости.

Регистрация, статистика и вся математика уже заложены на нашем сервере, поэтому программировать это не придется, нужно просто подключиться по API и привязать функционал к шаблону.

Подробное ТЗ имеется.

Задача не сложная. Сроки очень сжаты, нужно начать сегодня и все сделать в течение 1-2 дней.

9 лет назад
icustomer
Петров 
37 летБразилия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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